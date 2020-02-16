مصر | المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة بالموسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعمل الجنائي يعاين موقع حريق شقة بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق شب داخل شقة سكنية، وإرسال تقرير وافِ عن سبب الحريق، وحصر التلفيات والخسائر.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الموسكي، دون إصابات أو وفيات.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات.