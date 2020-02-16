مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزاره الداخلية، ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقة المحلات التجارية بالإكراه.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة إهناسيا بمديرية أمن بني سويف، يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي تابعة لإحدى شركات الكيماويات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بدائرة المركز، وبداخلها طالب - مقيم بدائرة قسم الزيتون بالقاهرة، مصاب، وبتفتيش السيارة عُثر على "مسدس صوت - 4 طلقات لذات العيار" أسفل مقعد قائدها، وبطاقة رقم قومي خاصة بمحصل بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمناقشة المصاب قرر أنه حال إستقلاله السيارة المُشار إليها قيادة نجل خالته "سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية"، عقب عودتهم من زيارة أحد الأشخاص بمدينة إهناسيا متجهين إلى القاهرة، إختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لإنقلابها على جانب الطريق وعدم تواجد قائد السيارة، مضيفًا أن المضبوطات خاصة بالأخير.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي ببني سويف، توصلت جهود إلى قيام "ربتي منزل، و4 أشخاص"، لأحدهما معلومات جنائية بسرقة السيارة الملاكي الخاصة بالشركة المشار إليها عهدة أحد الأشخاص.

حيث قامت ربتي المنزل بالتعرف عليه والتوجه لمسكنه الكائن بمساكن الشروق بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، وسرقة بعض المتعلقات من المسكن، وكذلك مفاتيح السيارة، وكان بإنتظارهما إثنين من المتهمين أسفل المسكن، وإستوليا على السيارة بإستخدام المفاتيح وتوجها إلى مدينة إهناسيا وتقابلا مع باقي المتهمين لمساعدتهما في التصرف في السيارة المسروقة، بالإضافة إلى إتفاقهم على سرقة جار أحد المتهمين، وحال عودتهم إختلت عجلة القيادة ما أدى إلى إنقلاب السيارة.

تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة، وأضافوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصصا نشاطه الإجرامي فى إرتكاب وقائع سرقات المحلات التجارية، والصيدليات كرهًا عن أصحابها بنطاق أمن القاهرة، بإستخدام "توكتوك"مستأجر قيادة أحد المتهمين، والمسدس "المعثور عليه بمكان الواقعة"، وعثر بحوزتهم على سلاح أبيض"سكين".

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع بذات الإسلوب بدوائر أقسام شرطة "عين شمس- المرج - الزيتون - المطرية.بالقاهرة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات وأضافوا بإنفاقهم المبالغ الماليه على متطالبتهم الشخصية.