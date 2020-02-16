مصر | حبس موظف بترول في المعادي 15 يومًا على ذمة التحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس موظف بترول في المعادي 15 يومًا على ذمة التحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضي المعارضات اليوم الأحد، بمحكمة جنح المعادي تجديد حبس موظف في شركة بترول، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتعدي جنسيا على نجل شقيقة زوجته في منطقة المعادي.

البداية كانت بتلقي قسم المعادي، بلاغًا من ربة منزل، تتهم فيه زوج شقيقتها موظف بشركة بترول، بالاعتداء جنسيًا على نجلها يدعي "ا. م"، ٦ سنوات، أثناء جلوسه بمفرده بالمنزل.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ وتم ضبط المتهم وألقي القبض عليه.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.