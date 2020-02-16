مصر | عدم اختصاص "الإداري" بنظر وقف إعلان نتيجة انتخابات الجيزة التكميلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدم اختصاص "الإداري" بنظر وقف إعلان نتيجة انتخابات الجيزة التكميلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص. وطالبت الدعوى التي أقامها هشام بدوي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بوجوب إعادة إجراءات انتخابات هذه الدائرة طبقًا للقانون. ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم النتيجة النهائية للعملية الانتخابية بدائرتي الجيزة وملوي في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين.

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية عن دائرة الجيزة.

ويجري الفصل في التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.