مصر | تأجيل محاكمة موظفين في مستشفى قصر العيني بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة موظفين في مستشفى قصر العيني بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة موظفين بمستشفى قصر العيني القديم، ومحامٍ، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بقصر العيني؛ لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، لجلسة 20 فبراير الجاري؛ للمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدي طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهمين "ج. م"، إداري استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م. ن" سكرتير طوارئ بقصر العيني التعليمي الجديد، و"ع. ا" محامٍ، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بمهام عمله.

وعرض المتهمون على "ع. أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بالمستشفى، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز "م. ا"، المتهم في القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادي، بالمستشفى لتلقي العلاج في الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015.

وبدوره رفض الموظف العام، الرشوة على النحو المبين بالتحقيقات.