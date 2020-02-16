مصر | استعجال تقرير الطب الشرعي في وفاة طفل إثر تعذيبه بأطفيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعجال تقرير الطب الشرعي في وفاة طفل إثر تعذيبه بأطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، في واقعة تعذيب الطفل محمود محمد، ١٣ عامًا على يد والده حتى الموت، بمركز أطفيح؛ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهم، إذ تبين أنه أنكر فعله للواقعة، وأكد أن الوفاة طبيعية، نتيجة لإصابة نجله بهبوط في الدورة الدموية.

وأفادت التحقيقات، بأنه كان سيستخرج تصريح دفن، ولكن لم يفعل لعدم مساءلته قانونيا، وقرر دفنه على الفور، وأنه بتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود آثار ضرب وكدمات وسجحات متفرقة بالجسم.

وبمواجهة والده وتضييق الخناق عليه اعترف بقيامه بالتعدي على ابنه بالضرب بعصا خشبية لكثرة غيابه من المدرسة قائلا "كنت بأدبه" لكنه توفي حال ضربه.