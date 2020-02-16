شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تفتتح مركز ابتكارات «LIC» بتمويل من الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، الأحد، مركز ابتكارات اللغة «LIC» بمركز تعليم اللغة العربية للأجانب، والذي يضم معمل لغة لتدريس 6 لغات أوربية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

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وقال «جابر» في تصريحات صحفية، عقب الافتتاح، إن المعمل يهدف إلى تعزيز التقارب النوعي مع تطورات الاتحاد الأوروبي في التعليم العالي، وتشجيع الشعوب على التواصل مع الثقافات والحضارات المختلفة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الكفاءات والمهارات في التعليم العالي من خلال تطوير برامج تعليمية جديدة ومبتكرة، وتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون في مناطق مختلفة من العالم من خلال المبادرات المشتركة ولا سيما بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة.

وأكدت الدكتورة لنا حبيب، مدير المركز والمشرف على وحدة اللغات ونظم المعلومات بالكلية، أن المعمل متصل مع 5 جامعات مصرية أخرى، وهي القاهرة، حلوان، المنيا، الأقصر، فاروس، عن طريق شبكة «Network»، مضيفة أنه سيتم تعريف الطلاب الدارسين بالمركز على الأبحاث اللغوية التطبيقية على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الافتتاح الدكتورة جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، ومسؤول التدويل بجامعة الإسكندرية، وعدد من أساتذة اللغات بالمركز.