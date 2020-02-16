شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية العلوم النووية تبحث التطبيقات الجديدة للتكنولوجيا الذرية بمشاركة 15 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها المؤتمر الدولي الثاني عشر للعلوم النووية وتطبيقاتها، بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، لبحث التطبيقات الجديدة للتكنولوجيا النووية والإشعاعية السلمية في مجال الصناعة والطب والزراعة والبترول ومعالجة النفايات المشعة في مشروع انشاء المحطة النووية لانتاج الكهرباء بالضبعة.

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وقال الدكتور هشام فؤاد، رئيس الجمعية، إن المؤتمر يضم 170 مشارك من 15 دولة، وعددًا من أساتذة الجامعات المصرية والطاقة الذرية، ويستمر المؤتمر 4 أيام، وبرعاية روزاتوم الروسية وامبريس الأمريكية وبحضور النائب السيد حجازى أمين لجنة الطاقة بمجلس النواب.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح هلال، أمين عام الجمعية، أن الدول المشاركة هي مصر وأمريكا وألمانيا وفرنسا والنمسا واليابان وروسيا وغانا ونيجيريا والسنغال وزامبيا وتونس والجزائر والمغرب وأوكرانيا.

وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن عدة محاور هي العلوم النووية الأساسية، العلوم الإشعاعية الأساسية والتكنولوجية، الطاقة النووية، تطبيقات أبحاث المفاعلات، تطبيقات إنتاج النظائر والمعجلات تكنولوجيا التحاليل النووية، المواد النووية وتكنولوجيا النانو، الاختبارات اللااتلافية وتطبيقات التكنولوجيا النووية والاشعاعية في الصناعة، العلوم الإشعاعية في الطب والبيولوجى والزراعة، بحوث هيدرولوجيا النظائر البيئية، تطبيقات البحوث الإشعاعية في الآثار والبترول، العناصر الثقيلة وما فوقها الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها، حد الأمان النووي، معالجة النفايات المشعة، الوقاية الإشعاعية.