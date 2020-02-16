شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يتوجه إلى جنيف للمشاركة بمؤتمر «تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى جنيف، للمشاركة في فعاليات مؤتمر «تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف»، الذي يعقد على مدار يومي 18-19 فبراير 2020، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

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وسيعرض مفتي الجمهورية، في كلمة رئيسة يلقيها خلال المؤتمر، تجربة دار الإفتاء المصرية في مكافحة الفكر المتطرف، وما قامت به من مجهودات ومشروعات ومبادرات لتحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف والإرهاب.

ويرافق مفتي الجمهورية في المؤتمر، الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام لدور هيئات الإفتاء في العالم، حيث سيلقي كلمة ضمن فعاليات المؤتمر حول «الهوية الوطنية ودورها في بناء الأمن الفكري». ويشارك في المؤتمر الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، الذي سيلقي كلمة خلال فعاليات المؤتمر.

جدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه رابطة العالم الإسلامي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وتدور محاوره حول مناقشة الأفكار والأيديولوجيا والبيئات المصنعة للتطرف، وقضية الاسلاموفوبيا ومعاداة السامية، والهوية الوطنية ودورها في بناء الأمن الفكري، والشباب المسلم في أوروبا وأخطار التطرف، والتعدد الثقافي والديني وثقافة التسامح.