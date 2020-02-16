شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط أهل وناسي».. بطل فيلم «الممر» يُشارك في احتفالات الدقهلية بعيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الفنان محمود حافظ، أحد أبطال فيلم «الممر»، مساء الأحد، في الاحتفال الرسمي لمحافظة الدقهلية بعيدها القومي. وخلال الاحتفالية، قال «حافظ»: «أنا من أبناء الدقهلية، وأهم تكريم لي إنني وسط أهلى وناسي، الفن رسالة ويمكن أن نقول كلمتنا التي تفيد المجتمع، ويارب أكون عند حسن ظن الجميع، ودائما نؤدي الرسالة التي عليها ونشوف بلدنا في أحسن صورة».

وافتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ ومحافظى الدقهلية السابقين اللواء صلاح المعداوى، والدكتور احمد الشعراوى والإعلامي جمال الشاعر والفنان محمود حافظ، عدد من المشروعات التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة مثل قاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام بعد إعادة تطويرها وتجديدها، وحضانة أبناء العاملين، وتفقدوا المركز التكنولوجى الجديد الجارى تنفيذه.

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وقال محافظ الدقهلية، في كلمته: «شرفت بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتولى مسئولية محافظة عريقة منذ ما يزيد على 70 يوما، بعد محافظين عظام كان لكل منهم أيادى بيضاء تحققت في عهدهم إنجازات عديدة في كافة المجالات الخدمية والتنموية ساهمت في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة لمصرنا الغالية».

وأضاف: «الاحتفال بالعيد القومى كل عام يهدف في المقام الأول أن نرسخ في أذهان النشء والشباب والمواطنين جميعا ذكرى عزيزة علينا جميعا نستلهم منها العظة والعبرة والدرس والتصدى لكافة المحاولات التي تستهدف النيل من استقرار الوطن وزعزعة امنه وإيقاف مسيرته نحو الرقى والتقدم والازدهار».

ووجه المحافظ التحية للقوات المسلحة المصرية العريقة ورجال الشرطة المصرية البواسل لما يبذلونه من جهود مضنية في حماية أمن الوطن والمواطنين، كما وجه التحية لأرواح شهداء الوطن الذين يضحون بأنفسهم عن طيب خاطر، لتظل مصرنا باقية قوية خالده على مر العصور.

وعلى هامش الاحتفالية، كرم محافظ الدقهلية خلال الحفل 30 قيادة تنفيذية من مديري المديريات ومديرى عموم الإدارات بالمحافظة بتسليمهم شهادات التقدير على جهودهم المتميزة.

الفنان محمود حافظ يشارك فى احتفالات الدقهلية بعيدها القومي