شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية ووزيرة الهجرة يزوران القرى المنتجة والأكثر احتياجا بالمحافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لبدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة المنتجة الأكثر احتياجًا، تمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.

تأتي هذه الزيارة بالتعاون والتنسيق مع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة»، وهم الدكتورة لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي، وعن فريق برنامج تطوير التعليم الفني، والدكتورة صفاء مرعي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالغربية، ومحمد العلقمي، مسؤول جهاز تنمية المشروعات بمحافظة الغربية، مروة محسن، خبيرة التطوير، الدكتور محمد سمير، مدير مكون الحوكمة في البرنامج، الدكتور خالد حبيب، استشاري التطوير المؤسسي للبرنامج.

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وتستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كذلك دعم القرى المنتجة وإعداد برنامج تدريب معتمد للشباب لتأهيلهم لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال برامج تدريبية موسعة للشباب بالتعاون مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني Tvet«Egypt»، فضلا عن إعداد خطة ترويج لمنتجات الشباب بالقرى المنتجة في المحافظة، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وتتضمن هذه الزيارة الاستكشافية تفقد عدد من القرى المنتجة والأكثر احتياجا.

كانت وزارة الهجرة قد قامت بالتنسيق مع المحافظة، بتنظيم دورات تدريبية تثقيفية لـ350 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة من مختلف مراكز مناطق محافظة الغربية خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري، بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بالتعاون والتنسيق مع محافظة الغربية، والمجلس القومي للمرأة، ضمن حملات «طرق الأبواب» التي استهدفت الوصول لما يقرب من ٧٠٠ ألف أسرة خلال الفترة من ٩ فبراير حتى يوم ١٣ فبراير الجاري، في إطار خطة عمل المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» استعدادًا لانطلاقها في محافظة الغربية.

من جانبه، أكد محافظ الغربية أنه من المستهدف النهوض بالقرى المنتجة على مستوى المحافظة ورفع طاقتها الإنتاجية لتكون نواة جذب للقرى الأكثر احتياجًا وتوفير فرص مع للشباب مع الحفاظ على هوية القرى المنتجة.

محافظ الغربية يستقبل وزيرة الهجرة

محافظ الغربية يستقبل وزيرة الهجرة

محافظ الغربية يستقبل وزيرة الهجرة