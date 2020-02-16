شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة».. شلل مروري في طنطا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح الأحد، نظّمت محافظة الغربية مسيرة فرعونية، بالتعاون مع إدارة متحف طنطا، بهدف تنشيط السياحة، لكن الرياح لا تسير دائمًا كما تشتهي السفن، إذ أحدثت المسيرة شلل مروري داخل شوارع المدينة، تحديدًا في شارع البحر الرئيسي، ما تسبب في حالة من الاختناق المروري والزحام.

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واشتكى أهالى طنطا بسبب تأخرهم عن عملهم بسبب الشلل المرورى، خاصةً بعد إغلاق شارع البحر لمشاركة المحافظ في المسيرة، الأمر الذي تسبّب في تأخر الطلاب عن المدارس والجامعات.

سبق وأعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن افتتاح المؤتمر السنوي الثالث بعنوان «ملوك الشمال»، الذي نظمته محافظة الغربية بالتنسيق مع متحف أثار طنطا، بحضور دكتور مؤمن عتمان، رئيس قطاع المتاحف المصرية، ودكتور عماد بدير، مدير متحف آثار طنطا، وعدد من علماء الأثار، ولفيف من الكوادر العلمية.

كما تتضمن احتفالية المؤتمر، عرض فيلمًا تسجيليًا عن المتحف وأهم مقتنياته الفرعونية القبطية – اليونانية – الإسلامية، بالإضافة إلى إظهار المعالم السياحية والأثرية للمحافظة، وشرح لأهم الملوك الذين حكموا مصر من إقليم الدلتا وأدوارهم التاريخية وأهم المواقع الأثرية «صالحجر ببسيون – تل الفراعين بالشرقية – بهبيت الحجارة بسمنود».

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية

مسيرة فرعونية لتنشيط السياحة في شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية