شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع سفير الهند دعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، السفير الهندي بالقاهرة راهول كواليشيرايت، لبحث سبل دعم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

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في بداية اللقاء أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند والرغبة المشتركة في دعم التعاون المشترك ثم استعرض الوزير التعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية والمتمثل في تنفيذ شركة كيرنكس الهندية لتطوير عدد 125 مزلقان سكة حديد بنظام التحكم الالكتروني والتي تم الانتهاء من عدد 117 مزلقان منها حيث أشار وزير النقل إلى ضرورة ضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع الهام الذي يساهم في زيادة عوامل السلامة والأمان بالسكك الحديدية.

وأكد السفير الهندي أن قمة منتدى الهند افريقيا التي عقدت في عام 2015 قامت باتاحة خط ائتماني اضافي لدعم عدد من المشروعات من بينها مشروعات البنية التحتية في افريقيا مشيرا إلى رغبة الشركات الهندية في التعاون في مجال السكك الحديدية في مصر فأكد الوزير على أن منظومة السكة الحديد في مصر تشهد تطورا كبيرا في كافة قطاعاتها وأن التعاون في كافة المشروعات يتم عن طريق النشر العلني على كافة الشركالت العالمية المتخصصة في المجالات المختلفة لاختيار أفضل العروض الفنية والمالية.

وأضاف أن هناك عددا من المشروعات يمكن ان تشكل مجالا للتعاون الاستثماري بين الجانبين مثل مشروعات انشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة وازدواج خطوط أخرى وفقا للمواصفات التي تضعها هيئة سكك حديد مصر على أن تكون متزامنه مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات مشيرا إلى انه في ضوء اهتمام الجانب الهندي بالتعاون المشترك مع الدول الافريقية فانه يمكن ايضا التعاون الاستثماري بين الهند ومصر في تمويل مشروع الربط السككي بين مصر والسودان وكذلك التعاون الاستثمارى المشترك في تطوير طريق القاهرة اسوان الصحراوي غرب النيل خاصة وأنه جزء من طريق القاهرة- كيب تاون حيث سيوجه التعاون التمويلي في تنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون محورا هاما للتعاون التجاري بين الدول الافريقية وسيخدم المواطن المصرى والإفريقى، وسيفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.