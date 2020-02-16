شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير التضامن يشهد حفل تخريج دفعة من متعافي الخط الساخن «16023» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الأحد، حفل تكريم وتخريج دفعة جديدة من متعافي الخط الساخن «16023»، لعدد 95 متعافيا من الإدمان بالتعاون مع جمعية كاريتاس وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعالج الادمان والتعاطى.

وكشف «عثمان» نتائج مجهودات الخط الساخن «16023» لعلاج مرضى الإدمان خلال 45 يوما وهى فترة منذ بداية 2020 وحتى الان حيث بلغ عدد حالات المرضى التي استفادت بالخدمات العلاجية 16594 مريض وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى وتأهيل ،وأن هذه الخدمات يتم تقديمها مجانا وفى سرية تامة وجاءت محافظة القاهرة من اكثر المحافطات المترددة على الخط الساخن طلبا في العلاج بنسبة 36.4% يليها الجيزة بنسبة 24.4%.

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وفيما يتعلق بالفئة العمرية أوضح «عثمان» ان الفئة العمرية من 15 إلى 20 عاما بلغت النسبة 36% وأن من سن 20 إلى 30 عاما بلغت نسبة 51.6% وان من سن 30 إلى 40 عاما بلغت النسبة 8.1% وان اكثر مواد التعاطى وفقا نتائج الخط الساخن الحشيس بنسبة 79.1% يليه الترامادول بنسبة 65.7% والهيروين بنسبة 32.5% والاستروكس بنسبة 6.7% كما يوجد الكثير من الحالات تعاطى متعدد«تعاطى أكثر من مادة مخدرة».

وسلم عمرو عثمان مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 240 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروع سلع تموينية ومشروع محل احذية بمحافظة الشرقية ومشروع اخر محل أدوات كهرائية بمحافظة المنيا في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع ليصل إجمالى القروض التي تم توفيرها للمتعافين إلى ما يقرب من 3 ملايين جنيه حتى الآن بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى .

كما تفقد «عثمان» ورشة اعمال المتعافين داخل المركز والتى تتضمن أعمال نجارة وكهرباء وسباكة بجانب تفقد فرن لإنتاج الخبز من أعمال المتعافين وأيضا «وحدة زراعة وتجميل» والدى يقوم المتعافين بزراعة بعض المنتجات الزراعية مثل أشجار الزينة وبعض منتجات الفاكهة ،كما يتم تنظيم ورش عمل لتعليم المتعافين على الحرف المهنية مثل صيانة المحمول كما تفقد صالة جيم.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، انه تم التوسع في إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الادمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية وبلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن «16023» إلى 23 مركز علاجى على مستوى الجمهورية حتى الان، بعدما كان عددها 12مركز علاجي فقط عام 2014، وجارى العمل لتصل إلى 29 مركزا في عام 2020 ،حيث من المقرر افتتاح مراكز علاجية جديدة في محافظات «بنى سويف والفيوم وسوهاج والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد» ،وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية في العلاج واستيعاب الكم الهائل من عدد الإتصالات الواردة للخط الساخن.