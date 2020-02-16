شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الغوص تطالب المراكز باتباع تعليمات الصحة العالمية للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إجراء احترازى من قبل غرفة الغوص والأنشطة البحرية، قامت الغرفة اليوم الأحد، بإرسال منشور إلى مراكز الغوص التابعة للغرفة لتعميم نصائح منظمة الصحة العالمية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا، وذلك مع اكتشاف أول حالة لحامل فيرس كورونا فى مصر.

وأكدت الغرفة فى المنشور على "أهمية اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، من أجل الحدّ من التعرض لمجموعة من الأمراض ونقلها حرصاً على سلامتكم وسلامة من حولكم".

وتضمنت النصائح غسل اليدين كثيرًا بالصابون والماء أو استخدم فركًا يدويًا على الكحول لاهميته فى ازالة الفيروس إذا كان على يديك، وعند السعال والعطس، غطي الفم والأنف بلنسيج المرن وتخلصي من الأنسجة فورًا في صندوق مغلق وقم بتنظيف يديك باستخدام فرك اليدين بالكحول أو الصابون والماء.

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وأكدت المنظمة أن تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس يمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، وناشدت المنظمة الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين الآخرين، لا سيما أولئك الذين يعانون من السعال والعطس والحمى.

وشددت المنظمة "إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فاطلب الرعاية الطبية مبكراً، أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت قد سافرت فى منطقة بالصين حيث تم الإبلاغ عن 2019-nCoV ، أو إذا كنت على اتصال وثيق مع شخص قد سافر من الصين وأعراض الجهاز التنفسي".

وكلما كان لديك حمى وسعال وصعوبة في التنفس، من المهم التماس العناية الطبية على الفور لأن هذا قد يكون بسبب التهاب في الجهاز التنفسي أو حالة خطيرة أخرى، ويمكن أن يكون لأعراض الجهاز التنفسي المصاحبة للحمى مجموعة من الأسباب، واعتمادًا على سجل وظروف السفر الشخصية، قد يكون 2019-nCoV أحد هذه الأسباب.