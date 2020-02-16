شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: ماراثون زايد الخيرى تبرع لمعهد الأورام بـ 5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تبرع مارثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة، والذى تقيمه وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا لماراثون زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة، بخمس مليون جنيه مصرى لصالح المعهد القومى للأورام، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وسفير الإمارات بمصر جمعة مبارك الجنيبى.

وأشار الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الأحد، إلى أنه تم إصلاح التلفيات بمبنى معهد الأورام بنسبة 100٪؜ ، كما تم إنجاز 50% من عمليات التطوير الإضافية، و 40% من أعمال التطوير بالمبنى الجنوبي الذي سوف يؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الاورام بنسبة 30٪؜، لافتًا إلى أن أعمال التطوير داخل معهد الأورام تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى العاجلة، والتي تضمنت أعمال إصلاح التلفيات وتوحيد الشكل العام، وإعادة تأهيل المبنى الشمالي ومبنى قاعة المؤتمرات والمبنى الإداري، مضيفًا أن المرحلة الثانية من أعمال التطوير تتضمن تحديث المبنى الإداري، ومبنى القاعات، والفناء الشمالي والجنوبي.

جدير بالذكر أن ماراثون زايد الخيرى بدأ مشواره فى مصر عام 2014 وتم إقامة 3 نسخ في محافظة القاهرة ونسخة في الأقصر، وأخرى في الإسماعيلية، ويقام الماراثون خلال شهر ديسمبر تزامنًا مع العيد الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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