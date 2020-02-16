شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: نور حياة تجرى الكشف الطبى على 55680 طالبا فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتباشر عملها بالمدارس الابتدائية للأسبوع الثانى على التوالى بعد استئناف العام الدراسى، وذلك فى عشرة محافظات هما القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح مستهدفة أكثر من نصف مليون تلميذ بمتوسط 60 ألف تلميذ بكل محافظة.

وقال القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن القوافل الطبية قامت بالكشف الطبى على 55680 تلميذا خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى، وذلك بواقع 8271 تلميذا بالإسكندرية، 10382 تلميذا بالشرقية، 7595 تلميذا بالمنيا، 6116 تلميذا بقنا، 3161 تلميذا بالأقصر، 2788 تلميذا بالسويس، 4698 تلميذا ببنى سويف، 4090 تلميذا بالقليوبية، 7047 تلميذا بالدقهلية، و1532 تلميذا بمطروح، وتم اكتشاف 6145 حالة مصابة بمسببات ضعف الإبصار على مستوى العشرة محافظات وجارى توفير النظارات الطبية لهم مجانا.

وأضاف أن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى المبكر لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20 %، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم فى المناطق الحضرية.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

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كما تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التى تكفل تلافى الإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر إلى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبى على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها فى المناطق التى من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبى على العيون وذلك فى خمس محافظات هى: الإسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة لوحات اختبار مستوى النظر، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكترونى "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبى متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبى لنحو 2 مليون مواطن، والثانى محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبى على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات فى مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.