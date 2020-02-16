شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر 379 محضر ضبط وتهرب جمركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية عمليات برئاسة زين العابدين عبدالوهاب مدير العام بالتنسيق مع الجمارك المختصة 379 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال الفترة من مايو 2019 حتى فبراير 2020 ضد العديد من الشركات، والأشخاص، لقيامهم بتهريب أصناف متنوعة ومنها قطع غيار سيارات، زيوت سيارات، عمله، مستلزمات إنتاج، أجهزة بيطرية، إكسسوار محمول، تليفون أيفون، قطع غيار مصاعد، مستحضرات تجميل، أجهزة طبية، شاشات تليفزيون، أجهزة لاب توب، شيش إلكترونية، أمبولات تجميل، زجاج ويسكي، أحذية مبيدات حشرية، تحف وأنتيكات، عقد فضي به عملات أثرية، مكملات غذائية، أدوات كهربائية وصحية، روترات، أجهزة ريسفر ولاسلكي.

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وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المسددة مبلغ وقدره 69 مليون و401 ألف و600 جنيها. وفى ضوء إنتهاج أسلوب المكافحة الإستباقية قدمت الإدارة 207 إخبارية ضد العديد من الشركات التي تعمل بنظام الترانزيت التي تقوم بتقديم فواتير بقيم متدنية أقل من القيم الحقيقية لمشمول عدة أصناف منها اكسسوار محمول وألعاب بلاي استيشن وبالتنسيق مع الجمارك المختصة .

وتم تحسين هذه القيم المتدنية والمقدمة من أصحاب الشأن من مبلغ 118 مليون و514 ألف و617 جنيها إلى 476 مليون و393 ألف و488 جنيها، وبلغ الفرق في القيمة المستحق عنها ضرائب ورسوم وغرامات جمركية حوالى 357 مليون و878 ألف و871 جنيها.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والحد من حالات التهرب الجمركى.