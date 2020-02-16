شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: السيسي وجه بإعادة تشغيل 51 مزرعة متوقفة لوزارة الزراعة‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد العامري، النقيب العام للبيطريين، أن التوسع في المشروعات الإنتاجية لوزارة الزراعة قادر على استيعاب خريجي كليات الطب البيطري الجدد، موضحًا أنه صدرت توجيهات الرئيس السيسي بإعادة تشغيل المزارع الإنتاجية المتوقفة لوزارة الزراعة، وعددها 51 مزرعة متوقفة منذ عام 1995.

جاء ذلك في أعقاب افتتاح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لمقر النقابة بمدينة الخارجة، بتكلفة 1.8 مليون جنيه، والتي رافقه خلالها النقيب العام والدكتور ناجي عوض، نقيب البيطريين في الوادي الجديد.

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وأشار النقيب العام للأطباء البيطريين إلى أن هناك حزمة جديدة من الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضاءها، والتي تشمل زيادة المعاشات سنويًا وتخصيص وحدات مصيفية للأعضاء والتوسع في زيادة عدد المقرات النقابية بالمحافظات.

وأكد النقيب العام أنه تم افتتاح 16 مقر النقابة بالمحافظات خلال 3 سنوات، وافتتاح ناديين للبيطريين ببورسعيد ومنطقة العجوزة بالقاهرة، وجار التوسع في إنشاء الأندية التي تخدم وتلبي احتياجات الأطباء البيطريين بالمحافظات.

وأوضح «العامري» أن النقابة العامة تدعم مطالب الأطباء البيطريين المشروعة، ومنها زيادة بدل العدوى، حيث تنظر حاليًا قضية بهذا الشأن بمجلس الدولة، مضيفًا أن هناك تنسيق مستمر من هيئة الخدمات البيطرية ومديريات البيطري بالمحافظات، فيما يخص مقاومة أية أمراض وبائية من خلال تقديم الدعم اللوجيستي للأطباء البيطريين وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل والتثقيف والندوات للوقوف على أحدث الأساليب الحديثة لمقاومة الأمراض الوبائية المشتركة بين الحيوان والإنسان،

وأكد النقيب العام للبيطريين أن انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية ستتم في موعدها المقرر 27 مارس المقبل.

وخلال لقاءه بالأطباء البيطريين في الوادي الجديد، كشف العامري عن عزوف البيطريين عن التقدم للوحدات السكنية التي خصصتها النقابة للأعضاء، وقال «خصصنا 4000 وحدة سكنية ولم يتقدم سوى 121 طبيب».