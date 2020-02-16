شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلي للإعلام» يطالب بالتأكد عند تناول معلومات عن المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالمشروعات القومية عند تناول هذه المشروعات.

وطالب المجلس، في بيان، الأحد، وسائل الإعلام بإسناد المعلومات إلى الجهات المنوطة بها إدارة هذه المشروعات والرجوع إليها للحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الأصلية.