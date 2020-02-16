شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح من «الداخلية» لسائقي المركبات في حالة سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه المركز الإعلامي بوزارة الداخلية عدد من النصائح لسائقي المركبات بسبب موجة الطقس البارد المتوقع أن تسود البلاد خلال الأيام القليلة القادمة .

ومن أبرز النصائح عدم السير عكس الإتجاه، السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، عدم التوقف في منطقة الشبورة، ومضاعفة مسافة الأمان.

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