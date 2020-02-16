شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن تحدي «كسارة الجمجمة» الذي حذرت منه «التعليم»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت خلال الأيام الماضية، تحدي جديد عبر تطبيق «تيك توك»، يتمثل في ويطلب الاثنين من الطالب الضحية أن يقفز ويقوما بعرقلته من الخلف، ويصورا المشهد عبر الفيديو.

التحدي كان قد انتشر بشكل واسع بين الطلاب في المدارس، في عدد من الدول ومنها فنزويلا وإسبانيا، يدعى «skull breaker» أو «كسارة الجمجمة»، وهو الأخطر بين المراهقين، حيث يتسبب في العديد من الإصابات الخطيرة، ومؤخراً وصل للمدارس المصرية.

الأمر الذي حذرت منه وزارة التربية والتعليم، وقالت في بيان لها أنها وجهت خطاباً للمديريات التعليمية، حذّرت فيه من خطورة إقبال الطلاب على الألعاب الإلكترونية والبرمجيات الرقمية، التي من شأنها التأثير على حالتهم الذهنية، أو دفعهم لإيذاء أنفسهم، مؤكدين أن الوزارة تطبق خطة مسبقة لمواجهة أي ألعاب أو تطبيقات إلكترونية، قد تمثل خطورة على الطلاب مثل «الحوت الأزرق» أو «كتينج».

من جانبها قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت كتابًا دوريًا للتحذير من مخاطر الألعاب الإلكترونية على سلامة الطلاب، مشددةً على ضرورية توعية الطلاب من هذه الألعاب الخطيرة التي قد تسبب الموت وخاصةً اللعبة التي ظهرت مؤخرًا ووصفتها بأنها «تريند مدمر».

أضافت مصطفى خلال برنامجها «هذا الصباح» الذي تقدمه على قناة إكسترا نيوز، أن اللعبة عبارة عن استدراج طالبان لزميل ثالث لهما لاسقاطه بطريقة معينة على الأرض، موضحةً ان هذا التطبيق يشبه تطبيق «تيك توك» وهو خطير لأن معظم المدارس التي حدثت بها اللعبة أصيب فيها الطلاب بكسور أو كوارث صحية.

أوضحت الإعلامية أن وزارة التعليم أدت دورها الأساسي هو التربية التي تسبق التعليم لتوعية أولياء الأمور من مخاطر هذه الألعاب، وهو دور مشترك مع الإعلام الذي يقدم التوعية والتحذير من مخاطر هذه اللعبة، مشيرةً إلى أنه يجب الوعي بخطورة هذه المشكلة كي لا تتكرر في المدارس.

وانفعل الإعلامي تامر أمين على الهواء بسبب التحدي المنتشر، وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» الفضائية- أن هذه اللعبة خطيرة جدا وتؤدي إلى أمراض خطيرة جدا للطلاب وهم لا يعرفون ذلك.

وأضاف أن انتشار لعبة «تيك توك» في المدارس تسبب أضرارا بالغة جدا بين الطلاب، موضحا أنه يجب إيقاف تلك اللعبة بأقصى سرعة لتجنب وقوع كوارث في المدارس.

وأوضح تامر أمين، قائلا: «الألعاب السخيفة تنتشر عندنا بسرعة رهيبة معرفش إيه دا بجد، وكمان في طالب كان بيلعب اللعبه دي ووقع على ضهره وحصل له شلل رباعي».

وأشار إلى أن، يجب على أولياء الأمور تحذير أبنائهم من تلك اللعبة الخطيرة، مضيفا أنه يجب على الإدارة في المدارس من منع ذلك الألعاب الخطرة حافظا على الطلاب.