شكرا لقرائتكم خبر عن «نيابة ديروط» تقرر حبس 6 أشخاص متهمين في قتل ربة منزل بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة ديروط في أسيوط، بحبس 6 أشخاص بتهمة قتل ربة منزل تصادف مرورها في مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين على أولوية المرور بالطريق بمركز ديروط. كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بشأن وفاة المدعوة «ش.ع.ج»، 25 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة عبدالباقي، دائرة المركز، إثر إصابتها بطلق ناري.

بالانتقال والفحص بسؤال والدها المدعو «ع. ج. ك»، 52 سنة، صاحب محل ومقيم بذات الناحية أقر بحدوث إصابة نجلته التي أودت بحياتها حال تصادف مرورها وقت وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتين بذات الناحية.

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وقامت المديرية بحملة استهدفت طرفي المشاجرة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن تحديد طرفيها كل من «م. خ. ع»، 27 سنة، فلاح، وبحوزته بندقية آلية و17 طلقة، و«ا. خ. ع»، 19 سنة، فلاح، وبحوزته بندقية آلية، و12 طلقة، و«أ. س. س»، 29 سنة، عامل، وبحوزته بندقية آلية و14 طلقة، و«ن. ع. ع»، 49 سنة، مدرس وبحوزته بندقية آلية، و11 طلقة، و«م. أ. م»، 20 سنة، مبيض محارة، وبحوزته بندقية آلية 15 طلقة، «م. ع. م»، 27 سنة، نقاش، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع، و3 طلقات، مقيمون جميعًا بعزبة هلال، دائرة المركز، على إثر حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية بناحية عزبة هلال، لخلاف على أولوية المرور بالطريق.

توصلت التحريات لقيام الأول من الطرف الأول بإحداث إصابة المذكورة التي أودت بحياتها من سلاح ناري كان بحوزته، والتي تصادف مرورها وقت المشاجرة.

وقامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وإصابتها بطريق الخطأ والسلاح المضبوط المستخدم فيها، كما تم ضبط الثالث والرابع من الطرف الأول، وكذا الأول والثالث والخامس من الطرف الثاني، وبمواجهتهم أقروا بالتشاجر فيما بينهم لذات السبب، والسلاح المضبوط هو المستخدم في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.