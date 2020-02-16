شكرا لقرائتكم خبر عن موعد قرعة إعادة تخصيص أراضى الإسكان الاجتماعي بـ«بنى سويف الجديدة» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم، الأحد، 5 إبريل المقبل، إجراء القرعة العلنية اليدوية، لإعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعى، بالحي الثامن بدلاً من الحي التاسع، بمدينة بني سويف الجديدة، والسابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التي تم إجراؤها في 21 مارس 2018، وبنفس أسعار التخصيص السابقة، وذلك للعملاء الذين قاموا باستكمال سداد مقدم الحجز.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين في دخول القرعة، ولم يقوموا باسترداد مقدم الحجز، التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بني سويف الجديدة لاستيفاء الاستمارة المُعدة لذلك، خلال الفترة من ٢٣/٢/٢٠٢٠: ٥/٣/٢٠٢٠، في مواعيد العمل الرسمية، وسيتم إجراء القرعة بمقر جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

وأوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يُسمح للعملاء المتقدمين لدخول القرعة التواجد من الساعة 10 صباحًا: 12 ظهرًا، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرًا للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، وموقع بنك التعمير والإسكان (www.hdb-egy.com)، وبمقر جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للسادة العملاء غير الراغبين في دخول القرعة المذكورة، يمكنهم التقدم للفرع لاسترداد مقدم الحجز المُسدد بدون خصم أي مصاريف، ويُسمح لهم بدخول القرعات القادمة.​