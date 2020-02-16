شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحملة القومية ضد شلل الأطفال من حي الأسمرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من الوحدة الصحية بحي الأسمرات والتى تنطلق فعالياتها، الأحد، وتستمر لمدة 4 أيام.

وقال محافظ القاهرة إن الحملة تستهدف تطعيم مليون و844 ألف طفل على مستوى محافظة القاهرة من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية في نطاق المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وذكر محافظ القاهرة أنه تم تجهيز 4621 فريقا طبيا تمثل 40 منطقة طبية على مستوى المحافظة تجوب الشوارع والميادين، حيث سيتم العمل بنظام الإزاحة من شارع لشارع ومن منزل لمنزل، بالإضافة إلى جميع مراكز ومكاتب الصحة، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادي، الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة، كما سيتم توفير سيارات لنقل فرق التطعيم إلى مواقعهم.