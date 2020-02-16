شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب: «نحن طبيعيون ولا نعض» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أستاذ جامعي يخلع ملابسه أمام الطلاب بجامعة المنصورة»، كان عنوان لفيديو انتشر خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات السيوشيال ميديا في حملة هجوم على الأستاذ الجامعي.

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وفي التفاصيل، فالفيديو يعود للدكتور هشام سلام مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة المصرية، والذي أعاد نشر الفيديو عبر حسابه على موقع التدوين تويتر، وقال معلقاً: «في أحد الأيام، دُعيت لإلقاء حديث مع طلاب المدارس الثانوية الذين سيذهبون إلى الجامعة، كنت أحاول أن أقول إن أساتذة الجامعة لا يعضون، وإنما طبيعيين للغاية دون تكليف وهذا سبب ما قمت به».

من جانبها، علقت جامعة المنصورة في بيان رسمي على الفيديو مؤكدة إنها تابعت الجدل الدائر باهتمام بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان «أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد».

وجاء في البيان أنه بسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة وتم تصويره خارج الجامعة منذ أكثر من عامين بإحدى القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم «علوم الكنز المفقود» قبل التحاقهم بالجامعة واستضافة ومشاركة عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بكلية العلوم.