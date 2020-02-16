شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من داخل الوحدة الصحية بقرية «نكلا» بمركز منشأة القناطر.

وحرص «راشد» على متابعة فعاليات الحملة وسط المواطنين، لإزالة أي معوقات والاستماع إلى شكاوي المواطنين داخل الوحدة، موجها مدير مديرية الشؤون الصحية بدعم الوحدة بأطباء في جميع التخصصات، التي بحاجه اليها وأن تكون الأولوية للأطباء المقيمين داخل منشأة القناطر.

وتفقد عيادات الاسنان وتنظيم الاسرة داخل الوحدة الصحية بـ«نكلا»، والتي أكد خلالها على ضرورة زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، التي تلتهم أي مورد للتنمية، خاصة أن المحافظة الجيزة تعد من ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

وأكد في تصريحات له على جاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية لاستقبال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى تستهدف تطعيم 1.7 مليون طفل من أبناء محافظة الجيزة خلال فعاليات الحملة.

واشار أن مديرية الشؤون الصحية خصصت 4130 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة سواء في الشوارع الرئيسية أو الجانبية أو الميادين بالأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا على المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف، وأشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، تبدأ اليوم. لافتا إلى أن التطعيم في الريف سيجرى من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، أما المدن يتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع، مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك حتى الساعة الخامسة، وسيجرى وضع فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.