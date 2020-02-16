شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الثامن للثقافة والفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، من صفحة نهر النيل العظيم بمحافظة اسوان فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان اسوان الدولي للثقافة والفنون، وذلك في حضور الدكتورة هبه يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة اسوان .

فقد خرجت ٢٢ فرقة للفولكلور والفنون الشعبية من ١٤ دولة من بينها ٩ فرق مصرية في موكب وكرنفال فني وشعبي ضخم ضم اكثر من ٤٠٠ فنان منهم ١٦٠ اجانب و٢٤٠ مصري ليقدموا عروضا فنية على المراكب النيلية رافعين اعلام دولهم وسط احتفاء من اهالي المحافظة وضيوف مصر من الاجانب، كما تشارك الفرق في كرنفال شعبي بالسوق السياحي مساء اليوم قبل مراسم حفل الافتتاح في مسرح فوزي فوزي.

وقالت «عبدالدايم» في تصريحات صحفية لها أن مهرجان اسوان الدولي للثقافة والفنون يرسخ مكانه مصر في قلب العالم ويؤكد على اهمية الفنون كقوه ناعمة في التواصل بين الشعوب حيث تتفاعل الثقافات بما تحمله من إرث عظيم على ارض اسوان درة النيل، واشارت ان دورته الثامنة ترسم مشهدا يؤكد ريادة اقدم الحضارات الانسانية حيث يتم خلالها تبادل الوان من التراث تعكس قيم ومباديء الحرية والإخاء والتسامح، ليعلوا صوت الابداع المعبر عن ضمير الانسانية.

يشار أن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون يحتضنها عدد من المواقع الثقافية المختلفة بمدينة أسوان كما تشمل الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى في قدس الاقداس بمعبدابو سمبل .