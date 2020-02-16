«الزملوط» يدشن أولى رحلات الطيران الإضافية لمحافظة ‬الوادي الجديد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، أولى رحلات الطيران الإضافية التي تم التعاقد عليها مع شركة «سياف» للطيران وذلك لزيادة عدد الرحلات القادمة إلى المحافظة.

وصرح الزملوط أن هذا القرار يأتي تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتشجيع الإستثمار وتنشيط السياحة الداخلية بما يخدم أهداف وخطط التنمية بالمحافظة ويعود بالنفع على أبنائها، هذا وقد وصل عدد رحلات الطيران القادمة للمحافظة، إلى ثلاث رحلات بأيام الأحد والاثنين والخميس من كل أسبوع.

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