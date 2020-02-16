شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة»: 105 ألف زائر لـ10 متاحف ومواقع أثرية في الإسكندرية خلال يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إن مواقع ومتاحف الإسكندرية العشرة استقبلت خلال شهر يناير الماضى من العام الجارى 2020 نحو 105 ألفا و90 زائرا مقابل 84 ألفا و770 زائرا في نفس الشهر من العام الماضى 2019 بزيادة قدرها 20%.

وأوضح «سعد» – في تصريحات صحفية، الأحد – أن شهر يناير 2020 شهد قدوم 37 الف و418 زائر اجنبى للاسكندرية مقابل 67 الف و672 زائر مصرى حيث جاءت قلعة قايتباى في المقدمة برصيد 66 الف و537 زائر والمسرح الرومانى 5493 زائر ومقابر «الكتاكومب» كوم الشقافة 12221 زائر وعامود السوارى 10021 زائر وادارة الاثار الغارقة زائر وحيد ومقابر الانفوشى 84 زائر ومقابر الشاطبى 21 زائر ومقابر مصطفى كامل 25 زائر ومتحف الاسكندرية القومى 2909 زائر ومتحف المجوهرات 7778 زائرا.

وأشار إلى أنه في يناير 2019 بلغ عدد الزائرين الأجانب 33 ألفا و519 زائرا مقابل 51 ألفا و251 زائرا مصريا بإجمالى 84 ألفا و770 زائرا.