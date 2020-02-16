شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء: مؤتمر بالدستورية للإعلان عن اجتماعات المجالس الدستورية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يعقد المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، مؤتمراً صحفياً الساعة الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء، بمقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادى؛ وذلك بحضور المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة للإعلان عن تفاصيل انعقاد اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية الذى سيعقد بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
صرح بذلك، المستشار بولس فهمى المتحدث الرسمى للمحكمة الدستورية، قائلا "إنه سوف يشارك فى أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى .
وأشار المتحدث، إلى أن المحكمة سوف تتلقى طلبات من يرغب من وسائل الإعلام، اعتبارا من صباح غد الاثنين للتسجيل لتغطية فعاليات المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر الثلاثاء: مؤتمر بالدستورية للإعلان عن اجتماعات المجالس الدستورية الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.