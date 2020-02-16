تحيا مصر: الكشف على 55 ألف تلميذ في أسبوع ضمن "نور حياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انطلقت صباح اليوم القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة لتباشر عملها بالمدارس الابتدائية للأسبوع الثاني على التوالي بعد استئناف العام الدراسي، وذلك في عشرة محافظات هي (القليوبية - الشرقية - الدقهلية - السويس - بني سويف - المنيا - قنا - الأقصر - الإسكندرية - مطروح)، مستهدفة أكثر من نصف مليون تلميذ بمتوسط 60 ألف تلميذ بكل محافظة.

وقال تامر عبدالفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن القوافل الطبية انتهت من الكشف على 55680 تلميذًا خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي، وذلك بواقع 8271 بالإسكندرية، و10382 بالشرقية، و7595 بالمنيا، و6116 بقنا، و3161 بالأقصر، و2788 بالسويس، و4698 ببني سويف، و4090 بالقليوبية، و7047 بالدقهلية، و1532 بمطروح، وتم اكتشاف 6145 حالة مصابة بمسببات ضعف الإبصار على مستوى العشر محافظات وجاري توفير النظارات الطبية لهم مجانًا.

وأضاف عبدالفتاح، أن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبي المبكر لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية، على 3 مراحل وتوفير مليون نظارة طبية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20%، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلًا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

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وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات أمام الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وجرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار.

كما أشار القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي يصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في 5 محافظات (الإسكندرية - الشرقية - المنيا - قنا - الأقصر).

وتتضمن كل وحدة لوحات اختبار مستوى النظر، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الإلكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.

يذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، على محورين أولهما محور قوافل الكبار لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، والثاني محور مدارس مصر لإجراء الكشف الطبي على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلًا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف مليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء.

وفتح الصندوق حسابًا خاصًا لاستقبال المساهمات في مبادرة "نور حياة" برقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.