المركز الطبي يستضيف خبيرًا في جراحة العظام 14 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الإنجليزي الدكتور وجيه موسى، لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل، في الفترة من (14 - 19) مارس 2020. ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه يتم مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م)، ويمكن التواصل من خلال الخط الساخن 16221 أو الموقع الإلكترونى الرسمي: اضغط هنا

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