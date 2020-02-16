الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1441.. الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب لعام 1441 هجرية، يوم الأحد المقبل، الموافق 23 فبراير الجاري، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر -وفق بيان-، أن تُعلن دار الإفتاء المصرية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه بعد غروب الشمس، يوم الأحد المقبل لـ29 من جمادي الآخرة، الموافق 23 فبراير الجاري.
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