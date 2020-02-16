القوى العاملة: صرف 26 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، وبلغت 1691 دينارًا أردنيًا، ما يوازي 26 ألفًا و464 جنيهًا مصريًا.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إن المكتب استطاع حل شكوى العامل "علاء . أ . ع"، لدى وكالة عاز الأثير وحصوله على إجازته السنوية وتسليمه جواز سفره، كما تمكن من سرعة إنهاء إجراءات سفر المواطن "رمضان . م . ن" لمرضة.

وكان وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات العمال المُتقدمين بشكاوى في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.

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وبمتابعة هذه الشكاوى مع طلعت السيد، المستشار العمالي بالأردن، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن حل مشكلة المواطن "أحمد . ج . س"، ويعمل لدى مستشفى فرح بالعاصمة عمان، وتم تسليمه كافة مستحقاته المالية والتي بلغت قيمتها 270 دولارًا.

وحل المستشار العمالي طلعت السيد، شكوى المواطن "رمضان . ح . أ" بصرف مستحقاته وقيمتها 608 دولارات وتسليمه جواز سفره بعد احتجازه من كفليه، فضلًا عن حل شكوى المواطن "أحمد . ر. أ . ح" وصرف مستحقاته المالية المتأخرة لدى صاحب العمل وقيمتها 813 دولار.

كما أنهى مكتب التمثيل العمالي، إجراءات تسفير العامل "رمضان . م . ن" ويعاني من مرض السكر ويحتاج لرعاية خاصة وتأخر قرار مغادرته إلى مصر، فضلًا عن إنهاء حصول المواطن "علاء . أ . ع" على إجازته السنوية والتي لم يحصل عليها منذ عام ونصف.