عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات الجيزة التكميلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب التكميلية عن دائرة الجيزة، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

واختصم الطعن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حمل رقم 27664 لـ74 قضائية.

طالب الدعوى والتي أقامها هشام بدوي المرشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بوجوب إعادة اجراءات انتخابات هذه الدائرة طبقًا للقانون.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، النتيجة النهائية للعملية الانتخابية بدائرتي الجيزة وملوى في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم التظلمات من قبل المرشحين، حيث يجرى الفصل في التظلمات خلال 48 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، ثم يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره.