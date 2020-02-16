بـ "تامول وهيروين".. سقوط مروجي المخدرات بأرصفة محطات السكك الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت شرطة النقل والمواصلات، من ضبط متاجري وحائزي المواد المخدرة، حال تواجدهم بأرصفة محطات السكك الحديدية.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده برصيف محطة سكك حديد القاهرة، وبحوزته ( 170 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالي – هاتف محمول).

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كما تم القبض على (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده برصيف محطة سكك حديد طنطا، وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول "اثنين منهما مبُلغ بسرقتهما") .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.