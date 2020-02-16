بعد 14 واقعة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة البطاريات والدراجات في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بمشاركة قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي، ارتكب 14 واقعة سرقة دراجات هوائية وبطاريات السيارات. كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي ببورسعيد، أفادت بقيام (عاطلان – "لأحدهما معلومات جنائية ") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات الهوائية وبطاريات السيارات. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 14 واقعة بدوائر أقسام شرطة "الزهور - بور فؤاد أول وثان ". وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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