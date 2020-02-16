تحت تهديد السلاح.. ضبط عاطل اقتحم عيادة طبيبة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عاطل، لقيامه بارتكاب واقعة الشروع في سرقة عيادة طبية بقنا، تحت تهديد السلاح.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا من إحدى المواطنات (طبيبة - مقيمة بدائرة القسم) أنه حال تواجدها بعيادتها بدائرة القسم ، وبرفقتها (مساعدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بدخول شخص مجهول إلى العيادة بزعم الحجز لتوقيع الكشف الطبي عليه وقيامه بتهديدهما بسلاح ناري ومحاولة الاستيلاء على ما بحوزتهما من مبالغ مالية.

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وأضافت، تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بقنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا)

وتابعت، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (مسدس صوت "بدون طلقات" - 7 رباط بلاستيكي "أفيز" - بكرة بلاستر).

وبمواجهته اعترف بشروعه في سرقة المجنى عليهما بالإكراه عقب تهديد مساعدة الطبيبة بالسلاح المضبوط بحوزته، وقرر بدلوفه للعيادة اليوم وتبين له تواجد الطبيبة ومساعدتها بمفردهما فعقد العزم على سرقة ما بحوزتهما من مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.