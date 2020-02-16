القضاء الإداري يرفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، دعاوى طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين. أقام الدعاوى عدد من المحامين طالبوا فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة المحامين. واستند الحكم على نص المادة 77 من الدستور المصور الصادر عام 2014 بفرض الحراسة على النقابات المهنية.

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