إنفوجرافيك| حرصًا على سلامتك.. الداخلية توجه نصائح لقائدي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية للمواطنين مرتادي الطرق رسالة هامة ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفو جرافيك"، تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق على النحو التالي.

وكان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات للهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إنه اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل تشهد أغلب الأنحاء حالة من التقلبات الجوية، حيث تبدأ بنشاط الرياح النسبي على أغلب المناطق ما يزيد الإحساس بالبرودة.

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وأضاف شاهين لـ"الخليج 365" اليوم الأحد، يوجد فرص سقوط أمطار اليوم على مناطق من السواحل الشمالية تكون أكثر غزارة، بينما تقل شدة الأمطار على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء تكون من خفيفة إلى متوسطة غير مؤثرة على الأنشطة الومية.

وتابع: "يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ونحن ما زلنا في الأجواء الشتوية، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 18 - 10، والسواحل الشمالية 18 -10، جنوب سيناء 25 - 13، شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 22 وحتى 25 نهارا ومن 9 وحتى 12 ليلا.