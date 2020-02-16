النيابة الإدارية تنظم دورة تدريبية حول "قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية حول (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، أن الدورة التدريبية ي من المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، يشارك فيها عدد ٨٥ عضواً من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية من الدرجات المختلفة والذين سيحضرون سلسلة من المحاضرات التي يلقيها نخبة من المتخصصين من السادة المستشارين بالنيابة الإدارية ومجلس الدولة ووزارة المالية.

تأتي تلك الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لتغطي مجالات مختلفة من خبرات العمل القضائي في ضوء التوجيهات المستمرة لمعالي المستشار عصام المنشاوي - رئيس الهيئة بأهمية تواصل التدريب المستمر لكافة السيدات والسادة الأعضاء وبما ينعكس على حسن أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.