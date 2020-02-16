أخبار مصر | بشرى للباحثين عن وظائف.. فرص عمل بالهيئة القومية للإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى للباحثين عن وظائف.. فرص عمل بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن حاجتها لوظائف هندسية، تخصصات ميكانيكا، وكهرباء، وكيمياء، من الذكور والإناث، على أن يكون المتقدم يتمتع بالجنسية المصرية، وألا يزيد سنه عن ٣٠ عامًا، وأن يكون لائق طبيا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

وأشارت الهئية إلى أن هناك شروط أخرى يجب أن تتوافر لمتقدمي الوظائف، منها: أن يقبل المتقدم العمل بمختلف محافظات الجمهورية، وأن يكون تقديره التراكمي في السنوات الدراسية جيد على الأقل، وأن يمتاز الاختبارات اللازمة للتقديم.

ويتم التقديم ومعدفة الشروط الموضحة والتقديم من خلال الرابط التالى

https:forms.gle6WMXTj6pxc53mYNZ7