أخبار مصر | "مستقبل وطن" يطالب بنفق مشاة أمام بوابات حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يطالب بنفق مشاة أمام بوابات حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الدكتورة صبورة السيد، أمين مساعد حزب مستقبل وطن الجيزة، بإنشاء نفق مشاة أو كوبري علوي للمارة، أمام بوابات حدائق الأهرام، بصفتها نقطة تمركز لعبور المشاة، كما أن حدائق الأهرام هي أول مدينة سكنية بطريق الواحات وبها العديد من المدارس، وصاحبة النصيب الأكبر في حوادث السير.

وقالت في بيان للحزب، اليوم الأحد: أن طريق الواحات هو طريق رئيس وحيوي ويضم أكثر من 40 مدرسة، وبالتالي يكتظ بالتلاميذ والمارة أيضا، لا يمر يوم إلا ونجد حوادث سير تودي بحياة المارة أو التلاميذ في أثناء عبور الطريق.

وأشارت إلى أن آخر هذه الحوادث وفاة طفلة في عمر السبع سنوات، بأن لاقت مصرعها دهسا في أثناء عبورها للطريق بصحبة والدها ووالدتها من أمام منطقة حدائق الأهرام.

وتابعت أنه سبقت ذلك حوادث كثيرة مفزعة، نتاج عدم وجود أي أماكن لعبور المشاة لمسافة أكثر من سبعة كيلومترات، ما يعرض المواطنين وأيضا التلاميذ لخطورة الموت دهسا تحت عجلات السيارات النقل.

وتساءلت: من يرحم هؤلاء من نزيف الموت؟ مضيفة أن موت تلاميذ مصر وخيرة من أنجبتهم، شيء مفزع ومخيف، في حين أن الحلول سهلة ومبسطة.