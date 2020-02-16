أخبار مصر | الإمام الأكبر: الطلاب الوافدون حائط صد ضد الأفكار الهدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر: الطلاب الوافدون حائط صد ضد الأفكار الهدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعا مع أعضاء لجنة شؤون الطلاب الوافدين بالأزهر؛ لمناقشة الخطة الجديدة للطلاب الوافدين، والعمل على تنفيذها بأيسر الطرق، وتذليل العقبات التي تواجهم ووضع الحلول العاجلة لها.

وفي بداية الاجتماع، قال الإمام الأكبر: إن ملف الطلاب الوافدين يأتي على رأس أولوياته منذ توليه مشيخة الأزهر.