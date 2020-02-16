أخبار مصر | الجمعية المصرية للعلوم النووية تعقد المؤتمر الدولي الثاني عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعية المصرية للعلوم النووية تعقد المؤتمر الدولي الثاني عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الجمعية المصرية للعلوم النووية وتطبيقاتها، المؤتمر الدولي الثاني عشر للعلوم النووية وتطبيقاتها بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، لبحث ومناقشه التطبيقات الجديدة للتكنولوجيا النووية والإشعاعية السلمية في مجال الصناعة والطب والزراعة والبترول، ومعالجة النفايات المشعة تهيئة لانشاء المحطة النووية لانتاج الكهرباء بالضبعة.

وقال الدكتور هشام فؤاد رئيس الجمعية: إن المؤتمر يضم 170 مشاركا من 15 دولة، وعددا من أساتذة الجامعات المصرية والطاقة الذرية، لافتًا إلى أن المؤتمر يستمر أربعة أيام، تحت رعاية "روزاتوم الروسية" و"إمبريس الأمريكية"، بحضور النائب السيد حجازى أمين لجنة الطاقة بمجلس النواب.



وأوضح الدكتور عبدالفتاح هلال أمين عام الجمعية، أن الدول المشاركة هي: "مصر، وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا، والنمسا، واليابان، وروسيا، وغانا، ونيجيريا، والسنغال، وزامبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وأوكرانيا".



وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن عدة محاور هي: "العلوم النووية الأساسية، العلوم الإشعاعية الأساسية والتكنولوجية، الطاقة النووية، تطبيقات أبحاث المفاعلات، تطبيقات إنتاج النظائر والمعجلات تكنولوجيا التحاليل النووية، المواد النووية وتكنولوجيا النانو، الاختبارات اللاتلافية، وتطبيقات التكنولوجيا النووية والإشعاعية في الصناعة".

كما يتضمن المؤتمر: "العلوم الإشعاعية في الطب البيولوجي والزراعة، بحوث هيدرولوجيا النظائر البيئية، تطبيقات البحوث الإشعاعية في الآثار والبترول، العناصر الثقيلة وما فوقها الإشعاعات غير المؤينة وتطبيقاتها، حد الأمان النووي، معالجة النفايات المشعة، الوقاية الإشعاعية".

