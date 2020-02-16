أخبار مصر | المفتي يتوجه لجنيف لحضور مؤتمر "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفتي يتوجه لجنيف لحضور مؤتمر "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إلى جنيف للمشاركة في فعاليات مؤتمر: "تحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف"، الذي يعقد على مدار يومي 18-19 فبراير 2020، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وسيعرض المفتي -في كلمة رئيسة يلقيها خلال المؤتمر- تجربة دار الإفتاء المصرية في مكافحة الفكر المتطرف، وما قامت به من مجهودات ومشروعات ومبادرات لتحصين الشباب ضد أفكار التطرف والعنف والإرهاب.