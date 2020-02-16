أخبار مصر | برلمانية: المبيدات المغشوشة أفسدت 20% من محصول القمح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: المبيدات المغشوشة أفسدت 20% من محصول القمح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت شادية ثابت، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن تسبب المبيدات المغشوشة في فساد 20% من محصول القمح، وضرورة التحقيق في هذا الأمر.

وقالت في بيان اليوم الأحد: إن مشكلة المبيدات زادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، كما أن المبيدات الفاسدة والمغشوشة تضر بالجميع سواء كانت الدولة أو الفلاح أو المواطن وتؤثر بالسلب على المحصول الزراعي.

وأشارت إلى أن معظم المبيدات الموجودة في مصر في الوقت الحالي، تنقصها الرقابة من قبل وزارة الزراعة وينقصها الجودة الاهتمام بصحة الإنسان والحيوان.

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وأوضحت أنه "رغم أن محصول القمح محصول استراتيجي، والإضرار به هو إضرار بالأمن القومي الزراعي، فنجد أن مبيد "أرينا ٧٪" تسبب في تدمير ٢٠٪ من محصول القمح هذا العام في العديد من المحافظات، نجد أن وزارة الزراعة تدخلت متأخرة في الأمر وعلقت استخدامه".

وعقبت بأن "الكارثة أن المبيد كان يباع بالجمعيات الزراعية، ورغم محاولات إنقاذ الموقف باستخدام المغذيات، إلا أنها فشلت وتم إهدار 20% بحد أدنى من محصولنا من القمح، حيث تسبب المبيد في تلف بعض المساحات المنزرعة بالقمح رغم أنه يستخدم لمكافحة الحشائش التي تصيب القمح".

وطالبت بضرورة إجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر وإحالة المسئولين عن إدخال المبيد الضار إلى السوق ومعاقبة الجهات البحثية التي قصرت في دورها، وأيضا اتخاذ إجراءات لتعويض الفلاحين الذين تم إفساد محصولهم جراء هذا المبيد.