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أخبار مصر | رئيس الوزراء: هدفنا إقامة منطقة استثمارية بكل محافظة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: هدفنا إقامة منطقة استثمارية بكل محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن المنطقة الاستثمارية في بنها، بمحافظة القليوبية، على مساحة 47 فدانا، واحدة من 3 مناطق استثمارية كانت وزارة الاستثمار بدأت فيهم.
وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب تفقده المنطقة، أنه سيتم بدء إجراءات تسكين الوحدات للحاجزين بالمنطقة، والمنطقة متخصصة في الصناعات الغذائية، وهناك مصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين بها.

وأكد أن الحكومة هدفها أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، وأن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم في خفض الأسعار.

وتابع أن الحكومة ركزت الفترة الماضية، على توفير السلع ما أدى لخفض الأسعار ونسب التضخم، موضحا أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة بـ4500 مصنع، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المناطق الصناعية، وأن الدولة تركز الفترة المقبلة على قطات الصناعة.

وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها في القليوبية، حيث تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة.

وتقام المنطقة الاستثمارية على 69 ألف متر مربع، والمستهدف إنشائه بالمنطقة 177 وحدة صناعية وتوفر هذه الوحدات ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة، وتنهي المحافظة كافة تراخيص التشغيل والمرافق تيسيرا على المستثمرين.

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