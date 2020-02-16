أخبار مصر | رئيس الوزراء: هدفنا إقامة منطقة استثمارية بكل محافظة

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب تفقده المنطقة، أنه سيتم بدء إجراءات تسكين الوحدات للحاجزين بالمنطقة، والمنطقة متخصصة في الصناعات الغذائية، وهناك مصانع ومخازن ومركز خدمات مستثمرين بها.

وأكد أن الحكومة هدفها أن يكون بكل محافظة منطقة استثمارية، وأن المناطق الاستثمارية المتخصصة بالصناعات الغذائية ستساهم في خفض الأسعار.

وتابع أن الحكومة ركزت الفترة الماضية، على توفير السلع ما أدى لخفض الأسعار ونسب التضخم، موضحا أن هناك 13 منطقة صناعية تعمل عليهم الدولة بـ4500 مصنع، والفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المناطق الصناعية، وأن الدولة تركز الفترة المقبلة على قطات الصناعة.

وتقع المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها في القليوبية، حيث تم تخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة من أبناء المحافظة.