مصر | تأييد إخلاء سبيل 28 متهمًا في قنا بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد إخلاء سبيل 28 متهمًا في قنا بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والمتهمين هم كلًا من:
١- أحمد أبو الحجاج عبد الناصر أحمد
٢- أحمد جاد الرب أحمد حسين
٣- أحمد عاطف محمود السيد
٤- أحمد عبد الرازق صادق علي
٥- أحمد محمد خير أحمد حسن
٦- أحمد منصور علي محمد
٧- إسلام سمير سعيد محمد الفولي
٨- الطوابي محمد هاشم محمود
٩- بدوي عنتر حسين محمد
١٠- بركات محمد حافظ
١١- حماده محمد سيد حسن
١٢- ربيع محمود الضوي محمود
١٣- زمان أحمد خليل سلامه
١٤- صلاح عبد الفتاح كامل محمود
١٥- عبده عمر مصري شحاته
١٦- علاء أبو الحسن جاد الرب
١٧- علي محمد شحاته بهلول
١٨- عمر حساني خضري سليم
١٩- عمر صبحي النجار رشوان
٢٠- محمد حسين مصطفى محمد
٢١- محمد سلطان حفناوي السيد
٢٢- محمود صلاح الدين محمود مصطفى
٢٣- محمود محمد على ناموس
٢٤- مصطفى كامل خليل إبراهيم
٢٥- مصطفى محمود حسين حسن
٢٦- مصطفى محمود محمد علي أحمد
٢٧- هاني منسىي محمد علي
٢٨- يحيى عبد الوهاب محمد حسين