مصر | تأييد إخلاء سبيل 28 متهمًا في قنا بـ"أحداث 20 سبتمبر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد إخلاء سبيل 28 متهمًا في قنا بـ"أحداث 20 سبتمبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل 28 مواطنًا بمحافظة قنا، في القضية رقم 1338 و1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

والمتهمين هم كلًا من:

١- أحمد أبو الحجاج عبد الناصر أحمد

٢- أحمد جاد الرب أحمد حسين

٣- أحمد عاطف محمود السيد

٤- أحمد عبد الرازق صادق علي

٥- أحمد محمد خير أحمد حسن

٦- أحمد منصور علي محمد

٧- إسلام سمير سعيد محمد الفولي

٨- الطوابي محمد هاشم محمود

٩- بدوي عنتر حسين محمد

١٠- بركات محمد حافظ

١١- حماده محمد سيد حسن

١٢- ربيع محمود الضوي محمود

١٣- زمان أحمد خليل سلامه

١٤- صلاح عبد الفتاح كامل محمود

١٥- عبده عمر مصري شحاته

١٦- علاء أبو الحسن جاد الرب

١٧- علي محمد شحاته بهلول

١٨- عمر حساني خضري سليم

١٩- عمر صبحي النجار رشوان

٢٠- محمد حسين مصطفى محمد

٢١- محمد سلطان حفناوي السيد

٢٢- محمود صلاح الدين محمود مصطفى

٢٣- محمود محمد على ناموس

٢٤- مصطفى كامل خليل إبراهيم

٢٥- مصطفى محمود حسين حسن

٢٦- مصطفى محمود محمد علي أحمد

٢٧- هاني منسىي محمد علي

٢٨- يحيى عبد الوهاب محمد حسين